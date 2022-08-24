Ярославль, , 12:09 — REGNUM В Ярославле опять изменились планы по размещению нового городского кладбища. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Могила Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что городские власти предварительно согласовали место для нового муниципального кладбища. Земельный участок потребовался из-за того, что места на нынешнем Осташинском кладбище почти не осталось. Власти собирались разместить кладбище недалеко от деревни Полтево Заволжского сельского поселения Ярославского района. Взамен Ярославский район должен был получить участок в областном центре для своих нужд.

Как сообщает ЯрНьюс, администрация района отказала мэрии в обмене землёй ещё в апреле 2022 года, но согласилась выделить другой участок у села Селифонтово. Ранее там уже хоронили ярославцев из-за нехватки мест на Осташинском кладбище. Вопрос о том, будет ли это земля поблизости, или к существующему прирежут большой новый участок, пока остаётся открытым.

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