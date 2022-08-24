Москва, , 11:07 — REGNUM В настоящее время отмечается значимое снижение выездного туризма в страны Европы. Туристические маршруты в страны ЕС выбирают абсолютное меньшинство россиян. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью РИА Новости.

Туристы staand

По его мнению, основные причины снижение турпотока в Европу — опасения относительно того, что туристов из России там не рады видеть, неприятно ехать туда, где туриста могут бойкотировать, обижать, отказываться с тобой говорить по-русски.

«Все эти факторы очень сильно действуют на граждан РФ. Также туризм в Европу всегда был дорогим, поэтому россияне выбирают дешёвые пляжи. Но при этом те, кто не мыслит себя без поездок в Европу, по-прежнему туда едут», — отметил Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические поездки по России становятся все более востребованными у граждан.

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