Биробиджан, , 11:10 — REGNUM Рост числа экономических преступлений и особо тяжких зафиксировали в Еврейской автономии. Количество тяжких преступлений и небольшой тяжести снижается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Преступление и наказание Publicdomainpictures.net

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За семь месяцев 2022 года экономических преступлений в области стали выявлять на 50% больше. Количество особо тяжких возросло на 1,3%.

«За 7 месяцев 2022 года на территории области зарегистрировано 1833 преступления, что на 5% меньше прошлого года. Из 999 преступлений, оконченных расследованием в анализируемый период, практически каждое третье преступление или 30,4% совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения», — также отметили в прокуратуре.

Число наркопреступлений в регионе осталось прежним, но объёмы изымаемых веществ выросли на 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–апрель 2022 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 71 убийство или покушение на убийство, это в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2021 года, сообщили в Петростате. При этом общий уровень преступности в городе за первые четыре месяца текущего года снизился на 2,2%.