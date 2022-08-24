Пенза, 24 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В пищеблоке одного из детских садов города Пензы обнаружили фасованное сливочное масло с повышенным содержанием вредных веществ. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сливочное масло

Проверка показала, что молочная продукция пензенского производителя поступала в детские сады без требуемой сопроводительной документации, получатель не проводил идентификацию поставляемой продукции.

Директорам трех детских садов внесены представления. Прокуратура возбудила в их отношении дела о нарушениях требований технических регламентов.

Производство масла изготовителем прекращено и в дальнейшем не планируется. Поставки продукта данного производителя прекращены.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце 2021 года в нескольких образовательных организациях Пензенской области были выявлены многочисленные нарушения в организации питания детей.

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