Пермский город из-за аварии остался без холодной воды
Оса, Пермский край, 24 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Пермском крае город Оса 24 августа остался без холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Admnvrsk.ru
Кран
Причиной ЧП стала коммунальная крупная авария. Утром 24 августа произошёл прорыв на городском канализационном коллекторе.
Холодную воду отключили в жилых домах и на социально значимых объектах. Организован подвоз воды. МУП «Водоканал-Оса» ведет аварийно-восстановительные работы.