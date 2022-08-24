Оса, Пермский край, 24 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Пермском крае город Оса 24 августа остался без холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Причиной ЧП стала коммунальная крупная авария. Утром 24 августа произошёл прорыв на городском канализационном коллекторе.

Холодную воду отключили в жилых домах и на социально значимых объектах. Организован подвоз воды. МУП «Водоканал-Оса» ведет аварийно-восстановительные работы.