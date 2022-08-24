Воронеж, 24 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью объявлено на территории Воронежской области на период с 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Никита Устинов ИА REGNUM Жара

«С 25 августа 2022 года по югу Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность 5 класс», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что пятый класс пожарной опасности устанавливается в условиях, при которых ландшафтные пожары могут возникать от любого источника огня и повышенных температур, и быстро распространяться.

Отметим, что, по данным синоптиков, в ближайшие несколько дней в Воронежской области сохранится очень жаркая и сухая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные ландшафтные пожары тушат вот уже несколько суток подряд в Рязанской области.