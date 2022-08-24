Москва, 24 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация, как и другие глобальные институты, должна трансформировать свою деятельность, иначе ее закат неизбежен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич.

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«Исполнилось 10 лет членства Российской Федерации в ВТО. Основной целью вступления на том этапе являлись политические решения и улучшение инвестиционного климата России. Прогнозировался рост ВВП на 1,5%, чего не произошло», — констатировала Бунич.

Вместе с тем, как отметила экономист, благодаря членству в ВТО Россия получила доступ к суду ВТО, где успешно провела процедуры оспаривания демпинга с Евросоюзом.

«К числу плюсов можно также отнести активизацию потребительского рынка за счет иностранных торговых и гостиничных предприятий и компаний, работающих в сфере общественного питания, в то время как конкуренция со стороны иностранных товаропроизводитетей стимулировала повышение качества российских товаров и качество обслуживания. Кроме того, активизировалась внешнеэкономическая деятельность. Минусы — это усиление сырьевой составляющей в экспорте, потеря гибкости в ряде вопросов внешнеэкономической деятельности, неизменность таможенных и тарифных условий со странами ВТО, банкротство ряда российских предпринимателей, которые оказались неконкурентоспособными», — объяснила Бунич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что возможность выхода РФ из Всемирной торговой организации (ВТО) не обсуждается.