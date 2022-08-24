Ульяновск, 24 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Ульяновская область приняла ещё 223 граждан Донбасса и жителей территории бывшей УССР, в том числе 85 детей. Всего с начала спецоперацию в регион прибыли 1827 беженцев, выбыли 1144 человека. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявила министр семейной, демографической политики и социального благополучия Анна Тверскова.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия! Донбасс! Крым!

Обустройство беженцев в пунктах временного размещения обсудили на штабе по комплексному развитию региона. По словам главы ведомства, 18 августа на территорию Ульяновской области прибыли централизованно ещё 223 жителя территории бывшей УССР, в том числе 85 детей. Большинство из них, 172 человека, размещены в гостинице «Венец». Одна семья выехала в Нижний Новгород.

Анна Тверскова сообщила, что «в пути» был проведён первичный медицинский осмотр, составлены эпидемиологические карты и социальные паспорта на каждого гражданина, также «проверяли наличие документов».

«Также работали представители агентства по ветеринарии, потому что с гражданами прибыли 18 животных».

По данным министерства, дети обеспечены детским питанием на ближайшие 2 — 3 недели. В целом стоимость размещения на одного человека с трёхразовым питанием составляет 1328 рублей.

«На данный момент формируется основная потребность граждан — оформление документов, получение одежды и прочие необходимые нужды, которые у них есть. Также открываются расчётные счета и банковские карты на каждого совершеннолетнего гражданина для получения адресной помощи в размере 10 тыс. рублей. Также готовим пенсионеров и инвалидов для направления в учреждения социального обслуживания», — проинформировала министр семейной политики и социального благополучия.

Тверскова также добавила, что всего в Ульяновскую область с территории бывшей УССР прибыли 1827 беженцев, выбыли 1144. В настоящее время в регионе остаются 683 человека, из них 357 — в пунктах временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM , на предприятиях и организациях Ульяновской области остаются 34,1 тыс. вакансий со средней зарплатой в 29 027 рублей, в качестве безработных зарегистрированы 3,8 тыс. жителей.