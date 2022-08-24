Кишинёв, , 11:02 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата парламента Молдавии от партии «Шор» Марины Таубер и её арест является политическим преследованием неугодного власти политика со стороны президента республики Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом Таубер заявила журналистам 23 августа после окончания заседания суда, где ей продлили арест ещё на 20 суток.

Президент Молдавии Майя Санду presedinte.md

«За всем, что с нами происходит, стоит Майя Санду, её месть и недовольство PAS, потому что Партия «ШОР» отказалась сотрудничать с ними и не остановила протесты», — сказала она.

Таубер заявила, что не виновна и никаких доказательств её вины не были предъявлены. Она не ожидала такого решения суда. Также депутат сказала, что партия «сделает всё возможное», чтобы те, кто принимал решение об её аресте понесли ответственность.

По словам Таубер, власти давят на «Шор» якобы из-за того, что партия отказалась сотрудничать и прекратить постоянные протестные акции.

Напомним, в Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров двух крупнейших оппозиционных партий. Таубер арестовали в июле по делу о незаконном финансировании партии. До этого в мае под домашний арест отправили экс-президента страны, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона.

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