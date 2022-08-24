Москва, 24 августа 2022, 10:59 — REGNUM Замедление темпов наступления в ходе спецоперации — это сознательное решение, которое обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения. Об этом 24 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС.
Он добавил, что вместе с тем делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но Россия идет на это сознательно, заключил Шойгу.
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