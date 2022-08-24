Москва, 24 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Замедление темпов наступления в ходе спецоперации — это сознательное решение, которое обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения. Об этом 24 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС.

Mil.ru Сергей Шойгу

«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры [ВСУ] — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса», — заявил Шойгу.

Он добавил, что вместе с тем делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но Россия идет на это сознательно, заключил Шойгу.

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