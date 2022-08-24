Черкесск, , 10:59 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа вошли в число победителей конкурса на получение субсидий для развития событийного туризма. Денежные гранты выделены Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю в рамках государственной программы РФ «Развитие туризма», сообщила глава руководителя Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Ставропольский край получит 36,858 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 19,778 млн рублей.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год, всего было выделено 638 млн рублей. Их получат 36 регионов, чьи заявки были одобрены федеральным ведомством. Было рассмотрено всего 134 заявки от 57 субъектов РФ. Каждый субъект мог выиграть лишь по одному проекту. К участию допускались мероприятия, организованные для не менее 10 тыс. зрителей, с бесплатным посещением и финансированием не менее трети расходов из внебюджетных источников.

Направить субсидию можно на организацию площадки для проведения мероприятия, а также оснащение ее необходимым оборудованием, на разработку креативной концепции и программы и анонсирование мероприятия в СМИ.