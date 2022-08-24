Сеул, 24 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ встретился 24 августа с послом Китая в Сеуле Син Хаймином, с которым обсудил ситуацию вокруг КНДР и другие вопросы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе встречи представитель правительства подчеркнул, что министерство объединение будет взаимодействовать с Пекином для продвижения политики администрации Юн Сок Ёля по улучшению отношений с КНДР.

Представители двух стран согласились с необходимостью предотвращения ухудшения ситуации на Корейском полуострове, а также договорились укрепить двусторонне сотрудничество.

В свою очередь, Син Хаймин подчеркнул, что Китай прилагает «большие усилия» для достижения мира на Корейском полуострове.

Отметим, что 24 августа Южная Корея и Китая празднуют 30-летие установления дипломатических отношений.