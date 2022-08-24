Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Природоохранная прокуратура требует ликвидировать свалку возле петербургского аэропорта «Пулково». Об этом 24 августа сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Свалка Recyclemag.ru

Надзорное ведомство выразило такое требование после того, как проверило заявления экологических активистов. Граждане сообщали, что их волнует скопление отходов возле аэропорта.

Свалка образовалась на Штурманской улице. Это произошло из-за того, что компания по уборке накапливала мусор без лицензии. Скопления отходов привлекают птиц, а это, в свою очередь, повышает риски угрозы безопасности самолётам.

Прокуратура направила исковое заявление в адрес руководства компании и в суд.

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