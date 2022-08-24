Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура требует ликвидировать свалку возле петербургского аэропорта «Пулково». Об этом 24 августа сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Recyclemag.ru Свалка

Надзорное ведомство выразило такое требование после того, как проверило заявления экологических активистов. Граждане сообщали, что их волнует скопление отходов возле аэропорта.

Свалка образовалась на Штурманской улице. Это произошло из-за того, что компания по уборке накапливала мусор без лицензии. Скопления отходов привлекают птиц, а это, в свою очередь, повышает риски угрозы безопасности самолётам.

Прокуратура направила исковое заявление в адрес руководства компании и в суд.