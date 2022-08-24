Киев, , 10:58 — REGNUM Слова Зеленского о грядущей военной победе высмеял в своем телеграмм-канале политолог Александр Скубченко:

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шут Зеленский: «Что для нас конец войны? Раньше мы говорили — мир. Теперь говорим — победа».

Надеюсь, все, у кого в голове мозги, а не кастрюля на голове, понимают, что эта «красивая фишечка», как любит Зеленский, к реальности никакого отношения не имеет».

По мнению Александра Скубченко, победить Россию у киевского террористического режима нет ни одного шанса.

«Теперь террорист Зеленский — главное препятствие к миру. Сначала — убрать Зеленского, а потом — разговоры о мире», — подчеркнул политолог.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что если ранее единственной целью в конфликте с Россией было достижение мира, то сейчас Киев намерен добиваться военной победы.