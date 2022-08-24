Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. По данным Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США, около 20 миллионов домохозяйств по всей стране оказались не в состоянии оплачивать свои счета за электричество, и это самый тяжелый кризис, когда-либо зафиксированный этой организацией. Он объясняется резким скачком цен на электроэнергию, вызванным стремительным ростом стоимости природного газа. Об этом 24 августа сообщает Bloomberg.

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Жители США начали ощущать на себе проблему, которая мучает другие регионы мира еще с 2021 года.

45-летняя Эдриенн Найс работает уборщицей. Инфляция съедает всю ее зарплату. Только чтобы заправить ее старенький седан Saturn, на котором она ездит от дома к дому, теперь ей приходится платить около 50 долларов в неделю.

Она не может откладывать достаточно денег на оплату коммунальных услуг, тем более что за последний год ее счет за электроэнергию фактически удвоился. В среднем ей приходится платить около 244 долларов в месяц. «Я просто не понимаю, как электричество может стоить так дорого», — говорит она.

В калифорнийской компании PG& E Corp. с февраля 2020 года число бытовых потребителей, просрочивших платежи, увеличилось более чем на 40%. По данным компании Public Service Enterprise Group из Нью-Джерси, общее число клиентов, просрочивших платежи как минимум на 90 дней, увеличилось более чем на 30% — и это только с марта 2022 года.

Средняя цена, которую потребители платят за электроэнергию, только за июль выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом, и это самый большой 12-месячный рост с 2006 года. Скачок такого масштаба нетипичен, но, возможно, он не последний. Даже в США, ориентированных на свободный рынок, регулирование тарифов на электроэнергию не позволяет поставщикам немедленно переложить на потребителей рост стоимости энергоресурсов, и поэтому недавнее повышение тарифов может быть только началом.