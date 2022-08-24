Уфа, 24 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Готовность Восточного выезда из Уфы составляет более 53%. Об этом 24 августа сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что генеральный подрядчик намерен завершить строительные работы на этом объекте в конце 2023 года, это на один год раньше заявленных сроков.

«При реализации проектов такого уровня очень важно полное взаимодействие всех участников процесса, поддержка и внимание федеральных органов власти. Ход работ по строительству Восточного выезда — наглядный пример результатов такого взаимодействия и отличной организации проводимых работ», — сообщил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что скоростная трасса Восточный выезд является крупнейшим инфраструктурным проектом в Приволжском федеральном округе. Эта автодорога соединит две федеральные трассы М-5 и М-7 и позволит увести транзитные потоки с улиц Уфы. Ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2024 году.