Рыбновский район, Рязанская область, , 10:58 — REGNUM Легковой автомобиль и локомотив столкнулись утром 24 августа на перегоне Макееево — Рыбное в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской железной дорог.

Переезд

Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Световая и звуковая сигнализация при этом работали исправно. Машинист прибегнул к экстренному торможению, однако столкновения избежать не удалось.

ДТП не повлияло на движение других поездов. Информация о пострадавших уточняется.