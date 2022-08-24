Ряд стран попросил Индонезию экспортировать рис — президент
Джакарта, 24 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ряд стран просят государство экспортировать рис. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.
Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia
Джоко Видодо
«Ряд стран попросили Индонезию экспортировать рис, но мы, к сожалению, не смогли выполнить эти просьбы», — написал Джоко Видодо в Twitter.
Президент также сообщил, что другие возможности в пищевом секторе остаются открытыми. Например, пшеница, которая импортируется.
Как сообщало ИА REGNUM, капитан индонезийского рыболовецкого судна погиб, когда его застрелил военный Папуа — Новой Гвинеи.
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