Джакарта, 24 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ряд стран просят государство экспортировать рис. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«Ряд стран попросили Индонезию экспортировать рис, но мы, к сожалению, не смогли выполнить эти просьбы», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Президент также сообщил, что другие возможности в пищевом секторе остаются открытыми. Например, пшеница, которая импортируется.

Как сообщало ИА REGNUM, капитан индонезийского рыболовецкого судна погиб, когда его застрелил военный Папуа — Новой Гвинеи.

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