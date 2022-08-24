Москва, , 11:04 — REGNUM Пилотный проект по начислению зарплат через систему быстрых платежей (СБП) запущен для пяти российских банков. Об этом пишет 24 августа газета «Известия».

Денежные переводы Дарья Антонова © ИА REGNUM

О тестировании таких переводов изданию рассказали три источника на платёжном рынке, информацию подтвердили и в трёх банках: в Абсолют Банке, УБРиР и Новикомбанке. В число участников тестирования они не входят.

Предполагается, что зарплаты гражданам будут переводить через СБП по выбранным реквизитам, например, по номеру телефона или ИНН. Работники самостоятельно, не уведомляя работодателя, смогут выбрать банк для зачисления средств.

Издание ссылается на итоги исследования, согласно которому 61% респондентов не выбирал зарплатный банк самостоятельно. Вместе с тем только 21,7% опрошенных заявили, что хотели бы получать зарплату в другом банке.

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