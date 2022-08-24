Оренбург, , 11:06 — REGNUM В Оренбургской области Русское географическое общество реализует проект «Полюса Оренбуржья». В его рамках определят полюса региона: географический центр, центральный населённый пункт, полюс недоступности и крайние точки области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе областного правительства.

Оренбургская степь © Наталия Судец

Проект разработан членами Оренбургского регионального отделения Русского географического общества, сотрудниками кафедры географии и регионоведения на базе лаборатории географического мониторинга и туристско-рекреационного проектирования Оренбургского государственного университета. Первый этап проведут уже в 2022 году.

Знак «Географический центр области» планируют установить 3 сентября. По расчётам специалистов на основе геоинформационных технологий, географический центр Оренбуржья находится в Никольском участковом лесничестве Сакмарского района — у сёл Степные огни и Верхние Чебеньки, в живописном месте у реки Сакмара.

10 сентября появится знак «Центральный населённый пункт» — это село Ждановка Александровского района. Ждановка обладает уникальной географической особенностью. Сумма расстояний до неё от каждого из населённых пунктов области является наименьшей по сравнению с суммой расстояний до любого другого населённого пункта.

Иначе говоря, если бы, например, представители от каждого населённого пункта Оренбургской области решили бы встретиться в Ждановке, то в общей сложности им пришлось бы преодолеть наименьшее суммарное расстояние, чем если бы они встретились в любом другом населённом пункте.

Позже будут определены и обозначены крайние точки региона — северная, южная, западная, восточная, а также самая удалённая от дорог и населенных пунктов точка — «полюс недоступности».

Оренбургским региональным отделением Русского географического общества планируется акция «Я был на полюсах Оренбуржья». Участникам, побывавшим минимум на двух из них и зафиксировавшим это на фото, предусмотрена выдача сертификатов.

Места установки знаков могут рассматриваться в качестве арт-объектов для проведения мероприятий по популяризации географии, организации туристических маршрутов.