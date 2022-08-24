Москва, , 10:52 — REGNUM Ответственность за утилизацию упаковки должна быть возложена на её производителей. Предложение по изменению механизма ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки (РОП) одобри президент Владимир Путин, передаёт 24 августа РБК.

Картонная упаковка

Президент РФ поддержал инициативу вице-премьера Виктории Абрамченко, которая направила письмо Путину в конце июля. В письме Абрамченко просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на её производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями.

Вице-премьер предлагает установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года. Сейчас платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции.

ИА REGNUM ранее сообщало, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о подготовке поправок в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов.

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