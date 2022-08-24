Лос-Анджелес, США, , 10:52 — REGNUM Актёр Джейсон Момоа признался, что рад сыграть «плохого парня» в десятой части франшизы «Форсаж». Об этом он рассказал в разговоре с Variety на премьере второго сезона шоу «Видеть».

Джейсон Момоа Gage Skidmore

«Пришло моё время. Наконец-то я стану плохим парнем», — говорит актёр про своего героя. «Он садист и андрогин, а ещё он немного павлин… У этого парня явно есть проблемы. У него точно есть проблемы с отцом», — считает Момоа.

ИА REGNUM напоминает, что о роль Момоа в «Форсаже 10» держится в тайне. Премьера картины запланирована на 2023 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney работает над игровым сериалом про Кинг-Конга