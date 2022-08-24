Улан-Удэ, , 10:52 — REGNUM В Бурятии годовая инфляция снижается четвёртый месяц подряд. По итогам июля показатель составил 16,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

На позитивную динамику, как отмечается, повлияли укрепление курса рубля, расширение предложения, а также снижение спроса на ряд товаров. В частности, по словам заместителя управляющего финансовым учреждением Виталия Пономарёва, сказался запрет на поставки леса в недружественные страны.

«Поставки древесины на внутренний рынок выросли, и это дало плоды — цены на пиломатериалы начали снижаться. К примеру, обрезные доски, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты в магазинах республики в июле стоили дешевле, чем год назад», — отметил он.

В целом инфляция на продукты питания составила 17,5%, на непродовольственные товары — 18,9%. В сегменте услуг показатели составила 10,4%.