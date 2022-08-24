Москва, 24 августа 2022, 10:51 — REGNUM Необходимость проведения специальной военной операции была продиктована реальными угрозами со стороны киевского режима жителям Донбасса, а в последующем и России, заявил 24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам главы российского оборонного ведомства, спецоперация «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию бывшей УССР. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.
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