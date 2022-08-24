Москва, 24 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Необходимость проведения специальной военной операции была продиктована реальными угрозами со стороны киевского режима жителям Донбасса, а в последующем и России, заявил 24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

«От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе — и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции», — заявил Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

По словам главы российского оборонного ведомства, спецоперация «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию бывшей УССР. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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