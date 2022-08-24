Екатеринбург, 24 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Арест Евгений Ройзмана может негативно отозваться на итогах выборов губернатора Свердловской области, в частности на победе Евгения Куйвашева, заявил в своём телеграм-канале президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков.

Евгений Ройзман

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«Многие склонны считать, что арест экс-мэра Екатеринбурга негативно скажется на губернаторской кампании Евгения Куйвашева. Вероятно, что если какие-то последствия дела и будут, то они затронут узкую прослойку протестно настроенных граждан, а также часть сочувствующих Ройзману и его окружению элит.

Конечно, арест может несколько взбудоражить людей и протестная явка на выборах может подрасти на 2-5%, что в итоге может дать дополнительные голоса оппозиционным кандидатам. Учитывая динамику текущих рейтингов кандидатов, такие колебания могут значительно увеличить вероятность второго тура, если губернаторские показатели накануне кампании начнут серьезно снижаться и упадут с нынешних 60% до непроходных 50%. Ситуация маловероятная, однако она может заставить власть понервничать в ходе нелёгкой кампании.

Куйвашев уже должен начать согласовывать публичную защиту Ройзмана, иначе выборы могут выйти из-под контроля. Для ареста экс-мэра Екатеринбурга решение должно было быть согласовано «обеими башнями» и у каждой — свой резон. Но если Куйвашев отстраниться от Ройзмана, победа на выборах может стать трудной задачей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обыск в квартире Ройзмана завершён.