Москва, , 10:50 — REGNUM Российское общество, а в первую очередь власть должна избавиться от иллюзий мирного времени и признать изменившуюся реальность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

«Подлое убийство Дарьи Дугиной стало шоком для многих. Но станет ли эта трагедия встряской для государственной машины, которая до сих пор пребывает в какой-то благодушной полудреме? Да, у нас не 41-й год, и нет директивы «Все для фронта, все для Победы», но, если нам нужна Победа, значит, надо действовать именно так! Другого пути нет! Неужели в стране надо непременно вводить какие-то чрезвычайные меры, чтобы наконец-то заставить некоторые начальственные задницы оторваться от кресел?!», — сказал депутат.

Миронов призвал не «толерантничать» с теми в России, кто радуется бедам своей Родины и открыто поддерживает киевских нацистов. По его словам, сегодня стране угрожают не только нацисты и их пособники по обе стороны границы.

«Мы расплачиваемся жизнями сыновей и дочерей за десятилетия максимального комфорта для бюрократии, ее тотальную безответственность. Для чиновников делали все возможное, что им было «удобно», и теперь спецоперацию они воспринимают как досадную помеху. Разумеется, есть немало честных управленцев-патриотов, но мы говорим о системе, которая заточена на обслуживание своих интересов, а не интересов государства и его граждан. И эту систему нужно ломать!», — заключил он.

Напомним, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.

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