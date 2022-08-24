Кишинёв, 24 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Молдавии всегда будут помнить и чтить предков, которые погибли в войне с фашизмом. Об этом 24 августа заявил в своём телеграм-канале экс-президент страны, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон по случаю годовщины освобождения Молдавии от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишинёвской операции Красной армии.

Privesc.Eu Moldova Игорь Додон

«Наша Родина была освобождена от одного из жесточайших оккупационных режимов, жертвами которого стали десятки тысяч наших соотечественников», — написал Додон.

Он отметил, что для победы потребовались колоссальные усилия, героизм и самопожертвование. Экс-президент также заявил, что недопустимо переписывать историю.

«Мы — потомки победителей, и мы никому не позволим перекроить историю!» — написал политик.

Напомним, в Молдавии перед 9 Мая запретили носить георгиевские ленты и всё, что может говорить о поддержке России в проведении спецоперации по денацификации бывшей УССР. Додон призвал граждан в День Победы надеть ленту и сам это сделал, за что на него составили протокол. По последним данным полиции, было зафиксировано 340 случаев ношения георгиевской ленты, удалось найти 220 человек.