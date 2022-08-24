Эль-Аламейн, Египет, 24 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В городе Эль-Аламейн на севере Египта прошёл саммит, в котором приняли участие лидеры четырёх арабских государств: президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, президент ОАЭ, шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян и король Иордании Абдалла II.

Https://rhc.jo Саммит глав Египта, Иордании, Бахрейна и ОАЭ

Как сообщает Masry al-Youm, в ходе встречи были рассмотрены последние события в регионе и на международной арене.

Лидеры арабских государств призвали к возобновлению переговорного процесса между палестинцами и израильтянами на основе решения о создании двух государств. Участники встречи подчеркнули «необходимость поддержки палестинских братьев в достижении их справедливых и законных прав».