Высокогорский район, Татарстан, 24 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Около села Шигали Высокогорского района Татарии в первом часу ночи 24 августа произошла авария с тремя погибшими. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

T. me/prokrt ДТП в Татарии

Квадроцикл под управлением 36-летнего мужчины врезался в дерево. В результате полученных травм на месте скончались водитель транспортного средства и 37-летний пассажир. Позже в больнице умер 17-летний подросток.

По факту смертельного ДТП организована доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, в июне 2021 года жительница Татарии в состоянии алкогольного опьянения повезла на квадроцикле на пристань к реке Волге подругу и двух её детей 2010 и 2020 годов рождения. Женщина не справилась с управлением и врезалась в сарай. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась от полученных травм на месте.

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