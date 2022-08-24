Москва, 24 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Дальнейшую динамику количества аптек в России можно оценить как стабильность или слабое снижение без резких провалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов. Так он прокомментировал информацию о том, что во II квартале количество аптек в РФ уменьшилось на 275.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглосуточная аптека

«Упомянутое сокращение сложно назвать началом резкой понижательной тенденции, — сказал Максимов. — В относительном измерении число аптек сократилось всего лишь на 0,4% от общего числа. При этом следует напомнить, что в абсолютном измерении число аптек в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось почти на 3000 единиц. В целом сокращение числа аптек является достаточно вероятным сценарием, поскольку маржинальность данного бизнеса снижается (перечень факторов, влияющих на неё негативно, достаточно обширен), и консолидация игроков на рынке фармретейла представляется адекватным ответом на данный вызов».

По его словам, дальнейшую динамику числа аптек в РФ можно оценить как стабильность или слабое снижение без резких провалов.

«Во многом она будет зависеть от государственного регулирования в области ритейла лекарственных препаратов (особенно в области оборота и доступности жизненно важных лекарств и номенклатуры лекарственных средств, допущенных к онлайн-продажам), общей покупательной способности населения и действий представителей фарминдустрии по продвижению своей продукции», — подытожил Максимов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Максимов объяснил, почему в РФ сокращается количество аптек.