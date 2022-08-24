* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 24 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. После переброски подкреплений в афганскую провинцию Панджшер, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно переселили почти три десятка семей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники сообщили, что радикалы вынудили 12 семей в районах Поджава и Абдуллахейль и 14 семей в уезде Хендж покинуть свои дома.

По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ежедневно арестовывают мирных жителей в разных частях Панджшабара.

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Фронт национального сопротивления Афганистана также объявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселили 13 семей.

Представитель фронта Себгатулла Ахмади заявил, что после поражения на полях сражений талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приступили к арестам и насильственной депортации мирных жителей в Панджшере.

По его словам, арестованные и перемещённые лица не имеют никакого отношения к Фронту национального сопротивления. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.

Это происходит на фоне того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно назначили новых силовиков в Панджшере и отправили дополнительно сотни бойцов в разные части этой провинции.