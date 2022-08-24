Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Администрация Нижнего Тагила Свердловской области выплатит семье 9-летнего ребёнка компенсацию за многочисленные травмы в результате укусов собаки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл а марте 2022 года. По дороге в школу 9-летний мальчик с одноклассницей увидели собаку. Девочка решила погладить животное, однако оно отреагировало агрессивно. После этого собака набросилась на мальчика, стоявшего рядом. Ребёнок получил раны лица и правой кисти руки.

По факту произошедшего прокуратура провела проверку и обратилась в суд с иском о взыскание компенсации семье пострадавшего ребёнка. Суд удовлетворил иск ведомства. Инстанция постановила взыскать с мэрии Нижнего Тагила 40 тыс. рублей в пользу пострадавшей стороны.

Отметим, это не первый случай в Свердловской области, когда собаки нападают на детей и взрослых. Нередко пострадавшим удаётся отсудить компенсацию у местных властей или владельцев животных.