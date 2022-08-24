Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Петербургская корпорация СКАЙРОС в своем комментарии для ИА REGNUM полностью и категорически опровергла какую-либо причастность к сносу монумента Освободителям Риги в столице Латвии, вызвавшему большой общественный резонанс.

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«СКАЙРОС является российским разработчиком программного обеспечения VideoNet и никаких фирм и/или филиалов, компании «VideoNet№1» ни в Латвии, ни на какой-либо другой территории за пределами России у СКАЙРОС нет. Никакого отношения название продукта «VideoNet», выпускаемого СКАЙРОС и реализованного более 10 лет назад, к происходящим событиям нет и не может быть», — заявили в руководстве ООО «СКАЙРОС Телеком».

«СКАЙРОС не имеет никакого отношения к происходящим событиям. Системы VideoNet используются в большом количестве стран мира, обеспечивая безопасность гражданского населения и бизнеса, помогая раскрывать различные преступные действия и предотвращая техногенные катастрофы», — подчеркнули в «СКАЙРОС Телеком.

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Как сообщало ИА REGNUM, снос мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в парке Победы в столице Латвии вызвал резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия вывода российских войск с территории Латвийской республики в 1994 году.