Уфа, 24 августа 2022, 10:46 — REGNUM 33 образовательных учреждения Башкирии будут носить имена Героев Советского Союза и выдающихся деятелей республики. Эту информацию подтвердили в пресс-службе республиканского правительства.
Сообщатся, что в республике также был утвержден перечень образовательных учреждений, на фасадах которых будут установлены мемориальные доски в память о выпускниках, погибших в ходе выполнения задач спецоперации на территории бывшей УССР.
Отмечается, что финансировать эти мероприятия будут администрации городов и районов республики.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии был принят стандарт шаймуратовских классов. 11 октября в ходе открытия памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади Уфы 82 класса пройдут церемонию посвящения в шаймуратовцы.