Уфа, 24 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. 33 образовательных учреждения Башкирии будут носить имена Героев Советского Союза и выдающихся деятелей республики. Эту информацию подтвердили в пресс-службе республиканского правительства.

Www.saratovduma.ru Памятную доску Герою Советского Союза Ивану Алексеевичу Евтееву, сражавшемуся на фронтах Великой Отечественной войны, установили на фасаде здания средней школы № 54

Сообщатся, что в республике также был утвержден перечень образовательных учреждений, на фасадах которых будут установлены мемориальные доски в память о выпускниках, погибших в ходе выполнения задач спецоперации на территории бывшей УССР.

Отмечается, что финансировать эти мероприятия будут администрации городов и районов республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии был принят стандарт шаймуратовских классов. 11 октября в ходе открытия памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади Уфы 82 класса пройдут церемонию посвящения в шаймуратовцы.