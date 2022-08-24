Шарья, Костромская область, , 10:51 — REGNUM Шесть человек получили травмы в аварии, случившейся вечером 23 августа в Шарьинском районе Костромской области, один из них погиб. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Последствия столкновения ГИБДД по Костромской области

Столкновения произошло в 17 часов 53 минуты на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь (Р-243). Мужчина в возрасте 34 лет, управлявший «Renault Sandero», выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль марки «Renault Megane», водителем которого был 59-летний мужчина.

В «Renault Megane» ехали трое пассажиров. Один из них погиб, двое были доставлены в больницу с травмами вместе с водителем. Пассажиров «Renault Sandero» — 32-летнюю женщину и годовалого мальчика также увезла скорая помощь. Сам водитель «Renault Sandero» не получил серьёзных ранений, ему назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Отметим, что трасса Р-243- одна из самых аварийных в регионе. Она состоит из двух полос, что исключает возможность безопасного обгона транзитного транспорта легковыми автомобилями. Вопрос о её расширении поднимался костромскими властями летом 2021 года, но Минтранс не дал конкретного ответа на их запрос.

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