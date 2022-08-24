Москва, , 10:41 — REGNUM Одна из причин того, что в России снижается количество аптек — это растущая популярность онлайн-сервисов по доставке аптечной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ число аптек во II квартале уменьшилось на 275.

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«Если посмотреть на структуру фармретейла в России и динамику его развития за последние два-три года, то можно увидеть следующие тенденции: сокращение доли единичных аптек и локальных сетей (от двух точек с локализацией в 1-3 регионах) в пользу роста федеральных и региональных сетей, — сказал Максимов. — Очевидно, что большинство из закрывшихся объектов принадлежат как раз к первым двум классам. Причины закрытия — стабильно высокая конкуренция в отрасли, зачастую излишняя плотность аптечных пунктов и частичное снижение платежеспособности населения».

Также, как отметил эксперт, растет популярность онлайн-сервисов по доставке аптечной продукции.

«Ещё одним драйвером снижения общего числа аптек можно признать изменения в промоактивности фарм-компаний, — сказал Максимов. — Частично это связано с режимом санкций, которые некоторые западные представители фарминдустрии в той или иной степени поддерживают, частично — с общим режимом экономии на продвижение товаров, который активировало подавляющее большинство игроков данной индустрии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает проведение в Москве, Белгородской и Московской областях эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов.

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