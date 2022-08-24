Владивосток, 24 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Приморье на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе на воду спустили паром «Станислав Агапов», который строится по заказу Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Новый паром прибудет на Камчатку в марте 2023 года и будет работать на переправе через протоку Озерная в Усть-Камчатске. Он заменит работающий с 1971 году дизель-электроход «Капитан Драбкин».

Готовность нового парома достигла 62%. Длина судна составляет 34,76 метра, ширина — 9,8 метра, максимальная мощность — 2600 киловатт. Паром сможет перевозить до 50 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению правительства РФ увеличено финансирование на строительство грузопассажирского парома. Он будет курсировать между портами Камчатского и Приморского краёв, Курильских островов, Магаданской и Сахалинской области.