Якутск, 24 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Суд наказал якутянина за размещение комментария в паблике. Мужчину оштрафовали на десять тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе Якутского городского суда.

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Текст, который мужчина оставил «Вконтакте» под постом сообщества «КримЯкутия: криминальные новости 18+», суд счёл экстремистски-провокационным. Мужчина оскорбил группу людей на основании их расовой принадлежности. Приговор якутянину вынесли по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«Ведущий эксперт пришел к выводу, что в комментарии пользователя сети Интернет содержится высказывание унизительного характера по отношению к группе лиц, выделенной по признаку расы», — отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Невского района Санкт-Петербурга привлекла организацию-нарушителя к административной ответственности за незаконное хранение экстремистских материалов, суд за это взыскал штраф в размере 500 тыс. рублей.