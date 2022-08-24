Ташкент, , 10:47 — REGNUM Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как нового центра силы усиливается в условиях турбулентной международной обстановки. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 24 августа на совещании глав оборонных ведомств стран ШОС.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Шойгу призвал укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться по вопросам общей безопасности. Он отметил, что встреча министров проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки.

«В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, в регионе ШОС и в целом в мире не утихают локальные кризисы, появляются новые серьёзные вызовы. США и коллективный Запад стремятся сохранить доминирование, поэтому оказывают беспрецедентное давление на независимые государства с применением шантажа, угроз, дезинформации, цветных революций и госпереворотов.

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