Ташкент, 24 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как нового центра силы усиливается в условиях турбулентной международной обстановки. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 24 августа на совещании глав оборонных ведомств стран ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Шойгу призвал укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться по вопросам общей безопасности. Он отметил, что встреча министров проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки.

«В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, в регионе ШОС и в целом в мире не утихают локальные кризисы, появляются новые серьёзные вызовы. США и коллективный Запад стремятся сохранить доминирование, поэтому оказывают беспрецедентное давление на независимые государства с применением шантажа, угроз, дезинформации, цветных революций и госпереворотов.

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