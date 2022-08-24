Салехард, , 10:38 — REGNUM На Ямале началась кампания по сбору школьников из числа коренных малочисленных народов Севера в школы-интернаты. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Скоро в школу. Ямал Пресс-служба губернатора ЯНАО

К началу учебного года около 3500 учащихся доставят из тундры 25 школ-интернатов. Из них 1 сентября впервые переступят порог школы 626 первоклассников. Ребят привозят в школы-интернаты на вертолётах, водным и автомобильным транспортом. Нередко и сами родители доставляют детей в учебные учреждения.

Сбор ребят из тундры начнётся с 25 августа и продлится до 9 сентября. Всего в школах-интернатах с 1 сентября будет обучаться 7768 ямальских детей.