Екатеринбург, 24 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В квартире бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана силовики нашли визитки иностранных деятелей и дипломатов. Об этом пишут СМИ.

Egd.ru Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман

В частности, была обнаружена визитная карточка бывшего руководителя СБУ Игоря Смешко. Этот гражданин возглавлял структуру в 2003–2005 годах, также он служил киевскому режиму после переворота 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа утром Ройзман был задержан. Ему вменяют публичные действия на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации. Блогеру грозит три года заключения.