Лос-Анджелес, США, , 10:37 — REGNUM Американскому рэперу Канье Уэсту не будет предъявлено обвинение в том, что он якобы ударил фаната возле отеля в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил TMZ.

Канье Уэст NME

По данным издания, полиция после «тщательного изучения всех доказательств» отказалась от возбуждения дела о хулиганстве. Как отмечает СМИ, доказательств оказалось недостаточно.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Канье Уэст вступил в словесную перепалку с фанатом. Позже поклонник артиста заявил, что рэпер ударил его в ходе ссоры.

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