Москва, , 10:42 — REGNUM В четверг, 25 августа, в 18.00 в Библиотеке № 180 им. Н. Ф. Федорова состоится творческая встреча с художником, краеведом Владимиром Кобзарем «Ноосферный заповедник: философия космизма и культура малого города».

25 августа встреча с Владимиром Кобзарем © «Ноосферный заповедник: философия космизма и культура малого города»

Владимир Кобзарь — председатель Калужского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, иконописец, краевед, просветитель, создатель историко-культурного центра «Боровский край», член Союза журналистов, главный редактор газеты «Боровск — сердце мое», автор многих краеведческих, художественных, мемориальных проектов в Боровске и других городах Калужской области, неустанно трудится на ниве сохранения и приумножения исторического и духовного наследия России.

Боровск, с которым связана жизнь и деятельность Владимира Кобзаря, с полным правом может быть назван колыбелью космической мысли России. Ведь именно в этом городе с разницей в двадцать лет учительствовали Московский Сократ Николай Федоров и будущий «гражданин Вселенной» Константин Циолковский. Мысль о том, что «труд человека не должен быть ограничен пределами земли», сопровождала обоих мыслителей, ставших родоначальниками философии русского космизма. Совершенно в духе Федорова, философа памяти, отечествоведения, мечта о космосе в Боровском «месторазвитии» тесно соединилась с темой местной истории, с мыслью о том, что каждый человек должен быть собирателем памяти о своей семье и истории своей малой родины. И не случайно именно в Боровске в мае 1988 г. были организованы Первые Всероссийские Федоровские чтения, инициатором которых был житель города, художник-космист и краевед Владимир Гурьев.

На примере города Боровска, объявленного в 2020 году историко-культурным поселением федерального значения, Владимир Кобзарь расскажет о том, что такое космос малого города и в чем его уникальность, почему малые города России, где городские постройки, церкви, монастыри вписаны в природный ландшафт, могут быть названы ноосферными заповедниками и почему именно они могут стать поселениями будущего. Перед слушателями пройдет Боровск как центр старообрядчества и Боровск как колыбель русского космизма, Боровск исторический и Боровск художников. Как история и современность соприсутствуют в облике и повседневности Боровска? Об этом узнаем на встрече.

Владимир Кобзарь © «Ноосферный заповедник: философия космизма и культура малого города»

Перед началом встречи Владимир Кобзарь проведет авторскую экскурсию по выставке «От истоков к взлету: от космизма в народной культуре к философии Н. Ф. Федорова и К. Э. Циолковского». Эта уникальная выставка открылась в Федоровской библиотеке в мае 2022 года в рамках акции «Библионочь 2022» и была подготовлена Владимиром Кобзарем в сотрудничестве с боровским художником Владимиром Черниковым и народным мастером Александром Бойко. Во время экскурсии Владимир Кобзарь расскажет о том, как символика русской избы, представавшей кораблем, плывущим в пространствах Вселенной, космизм русской иконы, русской вышивки, русской игрушки и русской песни формировали пространство космической мечты, ставшей первой ступенью к теории и практике космического полета. Он познакомит собравшихся с графикой и живописью художников Боровска, воплощавших на бумаге и холсте свои образы города, свой личный Боровский космос.

Вход свободный. Библиотека №180 им. Николая Федорова ОКЦ ЮЗАО г. Москвы, ул. Профсоюзная, 92 (м. Беляево): https://vk.com/muzejfedorova