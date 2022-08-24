Ереван, 24 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Правительство Армении в ходе заседания 24 августа одобрило предложение ратифицировать соглашение ЕАЭС «О применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок». Трансляцию заседания ведёт пресс-служба правительства.

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Было принято решение направить документ на утверждение в парламент Армении. Если большинство депутатов поддержит ратификацию, соглашение передадут на подпись президенту республики.

Документ подписали представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении в апреле этого года. Его принятие позволит усилить контроль за передвижением товаров по территории стран, входящих в ЕАЭС.

Стоит отметить, что данное соглашение не согласовала только Армения.