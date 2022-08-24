Ульяновск, , 10:36 — REGNUM В Ульяновской области свыше 6,1 тыс. сотрудников предприятий и организаций заняты в режиме неполного рабочего дня, более 2,7 тыс. человек остаются в простое. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Егор Иванов на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Орудие труда Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время в банке вакансий насчитывается 34,1 тыс. свободных позиций со средней зарплатой в размере 29 027 рублей, в качестве безработных зарегистрированы 3,8 тыс. жителей. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,63%, по данному показателю Ульяновская область занимает третье место среди регионов Поволжья.

Егор Иванов отметил, что на ситуацию на рынке труда «в значительной степени» влияют процессы высвобождения работников предприятий и организаций:

«С марта ведётся расширенный мониторинг предприятий, планирующих высвобождение и введение режима неполной занятости, в которые входят предприятия, имеющие риски оказаться в экономической ловушке. С начала года 348 организаций региона заявили об освобождении 2578 человек, но почти все эти работники высвободились в связи с реорганизационными мероприятиями и выход работников на свободный рынок труда не происходит».

Глава агентства по развитию человеческого потенциала сообщил, что на 19 августа на 41 предприятии региона режим неполного рабочего дня введён в отношении 6142 работников. В простое находятся 2736 работников в 23 организациях Ульяновской области.

«Продолжают сохраняться риски введения режима неполной занятости у 22 работодателей в отношении 2,6 тыс. человек», — добавил Егор Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM , строительство новых корпусов в особой экономической зоне «Ульяновск» и индустриальном парке «Заволжье» позволит создать 1,7 тыс. новых рабочих мест.